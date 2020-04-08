War of the Visions

Hikaye görevleri, dünya görevleri, etkinlik görevleri ve daha fazlasını keşfederek her krallığın ve savaşçılarının hikayelerini Ardra kıtasında deneyimleyin. Çok oyunculu görevlerde ilerlemek veya Duel ile çevrimiçi rekabet etmek için diğer oyuncularla işbirliği yapın.

Çeşitli yüksekliklerdeki arazilerde sunulan taktik savaşların zirvesi. Her savaş için benzersiz stratejiler kullanarak zaferi hedefleyin. Otomatik savaş ve artırılmış hız ayarları da mevcuttur ve yeni başlayanların kolaylıkla oynamasına izin verir.

Önceki Final Fantasy oyunlarına benzer şekilde, karakterler etkileyici görüntüler ve güçlü saldırılar içeren Limit Bursts adlı özel hareketlerle zafer ve yenilgi arasında fark yaratabilir. Final Fantasy serisinin tanıdık eserleri CG animasyonlarında görünecek ve oyuncuları inanılmaz güçleriyle destekleyecek.