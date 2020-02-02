Strateji savaşlarında rol alarak nefes kesen kart savaşlarına katılacağınız ve kendi karakterlerinizi tasarlayarak rakiplerinizle online arenada mücadele edeceğiniz Warhammer AoS Champions, mobil platformda kağıt oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Etkileyici savaş taktikleri ve ilginç karakterlerden oluşan koleksiyon kartları ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu görevler üstlenerek farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce karakter ile aksiyon dolu savaşlara katılmak ve ganimet kazanarak yola devam etmektir.

Karanlık zindanlarda sinsice saklanmış düşman birliklerini etkisiz hale getirerek sonraki görevlerin kilidini açacak ve birbirinden güçlü yeni savaş kahramanlarını ordunuza katacaksınız.

Oyunda her biri özel güçlerle ve ilginç kostümlerle donatılmış yüzlerce savaşçı kartı yer almaktadır.

Ayrıca düelloların yapıldığı onlarca ürkütücü mekan ve arena bulunmaktadır. Kendi savaş taktiklerinizi geliştirerek rakiplerinize diz çöktürmeli ve koleksiyonunuzdaki kart sayısınız artırmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerle buluşan Warhammer AoS Champions, 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.