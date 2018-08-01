Warships Universe: Naval Battle, Android platformunda yüksek kalitede grafikler sunan ender deniz savaş oyunlarından biri. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki savaş gemileri, denizaltıları, hava araçlarının yer aldığı oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncularla açık denizlerde mücadele ediyorsunuz.

İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan online deniz savaşlarını içeren MMO deniz aksiyon oyunu Warships Universe, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın ikonik deniz ve hava araçlarını, silahları sunuyor. Amerika, Japonya, Almanya, Rusya, Çin gibi büyük ülkelerin savaş gemileri, kruvazörleri, denizaltı muhripleri, uçak gemilerinden oluşan filonuzu kurup gerçek dünya yerlerinde ve büyük okyanus savaş alanlarında destansı deniz savaşlarına giriyorsunuz. Füzeler, torpidolar, önleme uçakları gibi çeşitli silahlarla karşı takımı batırmaya çalışıyorsunuz. Gerçek zamanlı deniz savaşları 6’ya 6 gerçekleşiyor.

Yüksek kalitede üç boyutlu grafikler, hava sistemi ve gerçekçi su efektleri, silah ve gemi çeşitliliğiyle mobildeki diğer deniz savaşları oyunlarından farkını gösteren Warships Universe, hem ücretsiz hem de ufak boyutlu.