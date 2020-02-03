Onlarca savaş kahramanını kontrol ederek nefes kesen savaşlar yapacağınız ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek aksiyona doyacağınız Weapon Throwing RPG 2, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakterden faydalanarak güçlü bir ordu kurmak ve savaş arenasının tozunu attırarak düşman askerlerini etkisiz hale getirmektir.

Online savaşlar yaparak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Kendi ordunuzu kurarak klan savaşlarına katılabilir ve ganimet toplayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok farklı savaş arenası ve onlarca ölümcül silah yer almaktadır. Ayrıca ordunuza katacağınız yüzlerce savaş kahramanı bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Weapon Throwing RPG 2 ile sizde dilediğiniz karakterleri yöneterek rakiplerinizle savaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.