Yüzlerce farklı karakterden yararlanarak aksiyon dolu savaş hikayelerinde boy göstereceğiniz WhamBam Warriors, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun severlere sunulan ücretsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, labirent tarzındaki mekanlarda dolaşarak görev bölgelerine ulaşmak ve size engel olmak isteyen düşman askerlerini etkisiz hale getirmektir.

Savaş haritası üzerinde belirtilen ve türlü engellerle donatılan tehlikeli bölgelerde karakterinizle birlikte ilerleyerek aksiyon dolu anlar geçirebilir ve rakiplerinizle birebir savaşlara katılabilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda balta, dikenli tokmak, balyoz, kama, kılıç, ok, mızrak gibi ilkel savaş aletlerinin kullanan 200’den fazla birbirinden güçlü savaş kahramanı bulunmaktadır. Ayrıca bulmacaları çözerek ulaşabileceğiniz sayısız zindan yer almaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve 100 binde fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan WhamBam Warriors, aksiyona doyacağınız kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.