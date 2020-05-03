Ludia Inc tarafından Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan What's Your Story rol oyunu olarak oynanmaya devam ediliyor.

En sevdiğimiz TV şovlarına katılma fırsatı elde edeceğimiz What's Your Story’de birbirinden farklı seçimler yaparak farklı hikâyelere giriş yapacak, yaptığımız seçimler de bu gidişatı etkileyecek olan başlıca unsurlardan bir tanesi olacak.

Özel seçimler yaparak oyun içerisindeki yolumuzu belirleyeceğimiz yapım da avatar oluşturabilecek, yeni kıyafetlerin ve aksesuarların kilitlerini açarak oyun içerisinde kullanabileceğiz.

İlginç ve heyecan verici karakterler ile tanışma ve etkileşime girme fırsatı da bulacağımız oyun içerisinde diğer karakterler ile sohbet ederek onları tanıyabilecek ve oyun içerisinde buna uygun olarak hareket edeceğiz.

Birçok hikâyeyi tecrübe de edebileceğimiz oyun içerisinde birbirinden farklı yaşamlara da tanıklık edeceğiz.