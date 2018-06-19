Android ve İOS kullanıcılarına tamamen ücretsiz olarak sunulan Wild Clash, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Unic Games tarafından geliştirilen Wild Clash’da bizleri aksiyon ve eğlence dolu bir atmosfer bekliyor. Minik karakterlerin yer aldığı yapımda gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz.

Benzersiz karakterlerin ve çeşitli silahların yer aldığı oyunda karakterimizi seçecek, geliştirecek ve gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. Oldukça basit grafiklere sahip ola nmobil aksiyon oyununda içerik tatmin edici özelliklere sahiptir.

6 farklı oyun modunun yer aldığı yapımda MOBA türünde bir aksiyon deneyimi bizleri bekliyor olacak. Ses efektleri ile desteklenen yapım da kahramanların kendilerine has özellikleri de bulunmaktadır. Çeşitli taktiklerde yapabileceğimiz oyunda, görsel fektler ile eğlenceli bir mobil oyun deneyimi yaşayacağız.

Oyuncular seviye atladıkça sağlık ve saldırı gibi özellikleri de artış gösterecektir. Oyuncular hızlı bir şekilde seviye atlayarak rakilerinden daha etkili bir konuma gelebilirler. Mobil cihazımızda ücretsiz olan Wild Clash, eğlenceli bir aksiyon oyunudur.