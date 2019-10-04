Witch Weapon

2037 yazında, dünya yaşamını yitiren tek çocuk olan Ren, H maddesi ile tahrip olmuştur. Bir beyaz ışık parlamasıyla ertesi sabah şehri normale döndürdü ve kendisi de bir kızdı. Bu arada, Ross Goblet, bir düzine gözetim cihazının dikkatli gözlerinin altındaki bölgesinden kayboldu. Kafa karıştırıcı bir savaştan sonra, genç kız cadıların büyüsünü kazanır ve çeşitli siyasi güçler arasında H Maddesi komploları başladı.

Madde H (İlahi Dokunuş) belirli durumlarda doğaüstü olayları aktive eden öğeler ve araçlar için genel bir terimdir. Boyut, zaman, mekan veya zihin gibi bilinen herhangi bir engelle bağlı değillerdir. H maddesi uzun zamandır etrafta gizleniyor. Bunların çoğu günlük eşyaların örtüsü altında var ve fark etmesi zor.

2037'de bir grup terörist H Maddesinin halka açık sergisine girdi ve Ross Goblet'i açığa çıkardı. Lanet serbest bırakıldı, havaya uçtu ve yangına neden oldu. Beşinci Akademi Şehri göz açıp kapayıncaya kadar yıkıldı. Ancak felaket hiç olmamış gibi, bilinmeyen bir güç tarafından zorla manipüle edildi. Ross Goblet gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve erkek nedensellik değişikliği yüzünden cinsiyet değiştirdi.