Kendi savaş stratejilerinizi oluşturarak zorlu rakiplere karşı mücadele edeceğiniz ve ordunuzu geliştirerek aksiyon dolu görevler üstleneceğiniz Wonder Heroes, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici savaş senaryoları ve sürükleyici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce savaş kahramanından yararlanarak güçlü bir ordu kurmak ve aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet kazanmak için mücadele etmektir.

Kılıç, ok, balta, tüfek, bomba ve daha onlarca ölümcül silahtan dilediğinizi kullanarak rakiplerinizle birebir savaşabilirsiniz. Seviye atlayarak yeni karakterlerin kilidini açabilir ve daha güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz.

Oyunu dilerseniz online da oynayabilir ve PVP savaşlarına katılarak dünyanın farklı yerlerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca kendi klanınızı kurarak kalabalık klan savaşları yapabilir ve ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Wonder Heroes, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.