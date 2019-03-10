5 yaş ve altı çocuk gurubu için özel olarak hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan WoodieHoo Animal Friends World, Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eğitici bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Sevimli bir karakterin ağaç evindeki günlük yaşam faaliyetlerinden oluşan bu oyunda, çocuklar bitkileri sulayabilir ve kumla oynayarak kuleler yapabilir. Karakterler yorulunca onlara pijamalarını giydirebilir ve uyutabilirler. Ayrıca çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden güzel pastalar yapabilirler ve karakterlerini istedikleri gibi yönetebilirler.

Oyun içerisinde tilki, kedi, köpek ve tavşan olmak üzere toplam 4 farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca deniz feneri, yel değirmeni, ağaç ev ve benzeri çeşitli mekanlar bulunmaktadır. Canlı grafiklerin ve onlarca farklı animasyonun yer aldığı maceram dolu bir oyun çocukları bekliyor.

Hiçbir reklam içermeyen ve çocuklar için güvenilir bir ortam sunan WoodieHoo Animal Friends World, mobil platformda eğitici oyunlar arasında yer alan ve 2 yaşından büyük çocukların okul öncesi eğitimlerine katkıda bulunan kaliteli bir oyundur.