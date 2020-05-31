Mobil kelime oyunları arasında yer alan Word Chums ile birbirinden farklı kelimeleri bulmaya hazır olun!

Android ve iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Word Chums renkli içeriklerinin yanı sıra basit oynanışı ile her kesimden oyuncunun beğenisini kazanmaya çalışıyor.

PeopleFun tarafından geliştirilen Word Chums’da oyuncular İngilizce olarak çok sayıda doğru kelimeyi bulmaya çalışacaklar. Oyuncularına inanılmaz derece de bir keyif sunan yapım da görsel efektler ve grafik açıları oyuncuları epey tatmin edecek.

2-4 oyuncuya karşı oynayacağımız yapım içerisinde haftalık kelime yarışmalarına katılacak, kelimeler konusunda hafızamızı yenileyeceğiz.

Özelleştirebilir içeriklerin de yer aldığı kelime oyununda çok sayıda farklı bulmacayı çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

En iyi zorlukları da karşımıza çıkaran başarılı yapım Play Store üzerinde 4.7 olarak değerlendirilirken, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediliyor.