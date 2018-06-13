Word Link, İngilizce kelime bilginizi sınayabileceğiniz kelime bulmaca oyunlarından biri. Android telefonunuza ücretsiz indirip internetsiz oynayabileceğiniz, kimseyle yarışa sokmayan, kısıtlamalar içermeyen harika bir kelime oyunu. Basit kelimelerle başlıyor lakin sonrasında farklı modların da eklenmesiyle keyif vermeye başlıyor. Kelime oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

İngilizce kelime bilgisine güvenen herkese açık kelime bulma oyunu Word Link, basit kurallarla oynanıyor. Her bölümde harfler üzerinde kaydırma yaparak kelimeleri ortaya çıkarıyorsunuz. İstenen sayıda kelimeyi bulmayı başarırsanız daha fazla harfli kelimeyle karşılaşacağınız sonraki bölüme geçiyorsunuz. Kelimeleri belli bir sürede bulma zorunluluğu yok. Online olmadığından dilediğinizce düşünebilirsiniz. Zorlu bölümler için saklamanızı tavsiye ettiğim ipuçlarınız da var.

Word Link Özellikleri: