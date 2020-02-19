Word Serenity, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur.

Farklı kategorilerden farklı sözcükleri bir araya getirerek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyun olan Word Serenity oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı temalarıyla da dikkat çeken oyunda sakinleştirici bir atmosfer yer alıyor. Hem keyifli vakit geçirebileceğiniz, hem günün stresini atabileceğiniz hem de kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Word Serenity oyununu mutlaka denemelisiniz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceği bir oyun olduğu da söylenebilir.

Word Serenity oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.