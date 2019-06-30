Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun tutkunlarına sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Word Toons, İngilizce kelimeleri kullanarak eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz ve İngilizce kelime dağarcığınızı genişletebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda farklı formatta hazırlanmış onlarca bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Dilediğiniz kategoriyi seçerek oyuna başlayabilir ve İngilizce kelime bilginizi sınayabilirsiniz. Karmaşık halde verilen harflerden yola çıkarak kutucukları uygun şekillerde doldurabilir ve sizden istenilen İngilizce kelimeyi bulabilirsiniz. Resimleri verilen hayvanların isimlerindeki eksik harfleri bularak hayvanların isimlerini öğrenebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca karışık halde sunulan birkaç farklı kelimeden eş anlamlı ya da zıt anlamlıları eşleştirerek puan toplayabilirsiniz. Onlarca farklı kelime bölümünde yarışabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlere geçebilirsiniz. İngilizce kelime bilginizi geliştirebileceğiniz ve eğlenirken bir şeyler öğrenebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kelime oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Word Toons, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve sürükleyici kelime bulmacaları sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.