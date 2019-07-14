Word Universe oyunu ile Android cihazlarınızdan binlerce farklı bölüm sunan kelime oyununu oynayabilirsiniz.

Kelime oyunları ndan keyif alıyorsanız ve kelime bilginizi ölçmek istiyorsanız, Word Universe uygulamasını denemenizi tavsiye ediyoruz. Binlerce farklı bölüm ve binlerce kelime arşivi sunan oyunda, giderek zorlaşan seviyeler bulunuyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve internet bağlantısı olmadan da kullanabileceğiniz oyun sayesinde yeni kelimeler ve bilgiler öğrenebilir, beyin jimnastiği yapabilirsiniz.

Zorlandığınız zamanlarda kullanabileceğiniz ipuçları da sunan Word Universe oyununda ister video izleyerek, isterseniz de satın alımları kullanarak ipucu elde edebiliyorsunuz. Kelimeleri karıştırma ile farklı bir bakış açısı elde edebileceğiniz ve çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğüm Word Universe oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.