Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve zihin geliştirici özelliği ile dikkat çeken WordBrain 2, gizli kelimeleri bularak eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz eşsiz bir kelime oyundur.

Oyunda yüzlerce zorlu seviye ve kelimeleri bulmanızda yardımcı olacak onlarca farklı konu yer almaktadır. Size verilen ipuçlarından yola çıkarak onlarca farklı harf arasından gizli kelimeleri bulmalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Bulmacalar kolaydan zora doğru sıralanmıştır ve seviye atladıkça gizli kelimeleri bulmanız daha zorlaşacaktır. Kelime dağarcığınızı geliştirebileceğiniz sayısız kelimenin yer aldığı eğitici bir oyun sizleri bekliyor.

İpuçlarından yararlanarak gizli kelimeleri tahmin etmeli ve parmağınızı kelimenin harfleri üzerinde sürükleyerek doğru cevabı bulmalısınız. Sırasıyla gizli kelimeleri bularak bulmacaları tamamlayabilir ve seviye atlayarak daha zor bölümlerde yarışabilirsiniz.

Mobil platformda kelime oyunları arasında kendisine yer bulan ve farklı konularda yüzlerce kelime barındıran WordBrain 2, eğlenceli bulmacalar çözerek kelime haznenize yenilerini ekleyebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.