Mobil platformda kelime oyunları arasında yer alan Wordington: Words & Design ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Karşımıza çıkan harflerden anlamlı kelimeler üretmeye çalışacağımız oyunda her anlamlı kelime sonrasında evleri dekore edebilecek ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Oldukça renkli ve zengin bir içerik yapısı ile lansmana çıkan yapımda oyuncular birbirinden farklı evlerin içini ve bahçelerini dekore ederek para kazanmaya çalışacaklar.

Çeşitli nesnelerin de yer aldığı yapımda oyuncuların amacı verilen harflerden mantıklı kelimeler üretmek olacak. Bu kelimeleri üreten oyuncular daha sonra evleri ve bahçeleri dekore edebilecek tasarımlar gerçekleştirebileceğiz.

Heyecan verici bulmacalar eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacağımız yapımda oyuncular Emma isimli bir karaktere de yardımcı olacak. Oyuncular Emma’nın eski konağını yenileyebilmesi için yardım edecekler. Farklı karakterlerin de yer aldığı yapım da rengarenk bir yapı olacak.