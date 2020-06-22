Wordmoji, tahmin ve bulmaca oyunu. Verilen emojilerle kelimeleri bulmaya çalıştığınız süper eğlenceli bir Android oyunu. Klasik kelime oyunlarından sıkıldıysanız, Wordmoji adlı Android oyunu indirmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve ister Türkçe ister İngilizce oynayabilirsiniz.

Kelime bulmaca, kelime arama, kelime tahmin etme oyunlarını seviyorsanız Wordmoji’ye bayılacaksınız. Oyunda amaç, verilen emojilere (en az 2 en fazla 6 emoji) bakarak film, dizi, anime, kitap, oyun veya başka bir kategorideki kelimeyi bulmak. Zaman kısıtlaması yok. Kimseyle yarışmıyorsunuz. Kelimeyi bulamazsanız, sosyal ağ platformlarından soruyu emoji olarak paylaşıp yardım isteyebilirsiniz.

Popüler filmler, popüler diziler, bilim kurgu filmleri, kahramanlar ve çizgi romanlar, fantastik filmler, popüler romanlar, Hollywood filmleri, klasik romanlar, animasyonlar, altkültür animasyonları, alt kültür filmleri oyundaki mevcut kategoriler arasında yalnız kategoriler bunlarla sınırlı değil. Her hafta sonunda yeni kategoriler ekleniyor.