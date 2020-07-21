Words Master, bulmaca, bilgi yarışması, scrabble, kelime oyunları gibi oyunları oynamayı seviyorsanız hoşunuza gidecek bir yapım. Oyunda verilen süre içerisinde olabildiğince fazla kelime bulmaya, türetmeye çalışıyorsunuz.

Words Master, zihinsel keskinlik, yazım ve kelime oluşturmanıza yardımcı olacak eğlenceli bir beyin çalıştırma oyunu. Kimseye karşı yarışmıyorsunuz. Kelimeleri buldukça tahtaya yazılıyor. Yazı tahtasının yanında süre kazanmanızı, ipucu almanızı sağlayan yardımcılar bulunuyor. Tabii ki bunlar sınırlı. Hemen üstte de ne kadar süre kaldığını takip ediyorsunuz. Süre bittiğinde puanınız, bulduğunuz kelime sayısı ve en uzun kelimenizden oluşan istatistikler gösteriliyor. Farklı klavye ve arka plan seçenekleri de mevcut.

Words Master Android Özellikleri