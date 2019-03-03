Mobil platformda kelime oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Words Story-Addictive Word Game, size verilen ipuçlarını kullanarak hedef kelimeye ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ve anlaşılır kurallardan oluşan bu oyun, çerçeve içine hapsedilmiş bir adamın kaçmak için kelimelere karşı verdiği mücadeleyi konu almıştır. Oyun içerisinde birbirini tekrar etmeyen tam bin farklı bölüm yer almaktadır. Seviyelerin tamamı tüm kullanıcılar için ücretsizdir. Ayrıca zorlandığınız kelimelerde kullanabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunmaktadır. Sizden istenilen kelimeleri bularak puanlar toplayabilir ve yeni ipuçları kazanabilirsiniz.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan, dilediğiniz yerden rahatlıkla oynayabilir ve kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Oyunda kelimeleri bulmak için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu sayede stres yapmadan kelimeleri tahmin edebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Oyun hem yetişkinler, hem de çocuklar için mantık ve becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu sayede eğlenceli dakikalar geçirebilir ve aynı zamanda zihninizi geliştirebilirsiniz.

Android ve İOS işlemcili cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz Words Story-Addictive Word Game, geniş oyuncu kitlesine sahip popüler bir kelime oyun olarak öne çıkıyor.