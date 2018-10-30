Words Story, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Hapishaneden kaçan bir adamın hakkındaki sorulara cevap vermeniz gereken oyunda bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Karşınıza çıkan sorulara doğru yanıtlar vererek bu adamı hapishaneden çıkarmalı ve özgürlüğüne kavuşturmalısınız. Ufak çapta bir hikayeye sahip olan oyunda basit ve eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Basit kurallar ile oynanan oyunda doğru kelimeleri yazmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tüm seviyeleri geçmeniz gerekiyor. Farklı oynanışa sahip bir kelime oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşıyorsunuz. Mantıklı ilerleyiş sağlamanız gereken oyunda farklı kelimeler de öğrenebiliyorsunuz. Words Story oyununu sakın kaçırmayın.

Words Story oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.