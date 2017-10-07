Android işletim sistemli tablet ve akıllı cihazlarda oynanabilen World of Prandis mobil oyunu, açık dünya olarak kurgulanan atmosferde özgürce kendi stratejinizi kullanarak savaşacağınız sürükleyici bir savaş ve rol yapma oyunudur.

Rol yapma oyunu mekaniklerine sahip olan World of Prandis mobil oyununda savaş ve strateji unsurlarını da dahil etmemiz gerekir. Kurgusal bir dünyada hareket alanınızın bol olduğunu peşinen belirtelim ki oyunun en cezbedici noktalarından biri de burası. Ayrıca 3 boyutlu kalite grafikleri de oyuna renk katıyor.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı oynayacağınız World of Prandis mobil oyununda Vir ve Femina olmak üzere iki düşman bölge bulunuyor. Ancak bu bölgeler arasında özgürce dolaşmanız mümkün. Haru, Human ve Truk olmak üzere üç kabileden Savaşçı, Büyücü, Avcı, Tetikçi, Falcı ve Şövalye karakterleri arasından seçim yapabilirsiniz. Zamanla karakterlerinizi güçlendirecek ve çeşitli envanterlerle donatabileceksiniz. 4000’i aşkın yaratık ve 2000’i aşkın gerçek oyuncuyla heyecan fırtınası World of Prandis’e katılmak için oyunu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.