World War 2 - Battle Combat, 2. Dünya Savaşı döneminde geçen savaş oyunları arasında. Android platformunda milyonlarca oyuncuya ulaşan online FPS oyunu Modern Ops, ücretsiz shooter FPS oyunu Fire Strike’ın geliştiricileri tarafından Android telefon kullanıcılarına özel yepyeni savaş oyunu. Savaş oyunlarını seviyorsanız, kahramanların dünyasına girme fırsatı veren bu oyuna bayılacaksınız! World War 2 - Battle Combat, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

World War 2 - Battle Combat İndir

WWII - Battle Combat, takım ölüm maçı, ölüm maçı, yakalama noktası, silah yarışı, sadece bıçak, bomba gibi adrenalin aksiyon yüklü harika modlar içeren bir mobil FPS oyunu. Farklı FPS stratejileri uygulayacağınız, akıllı ve taktiksel ilerlemeniz gerekecek birçok benzersiz harita mevcut. Kendi klanınızı veya takımınızı kurma, PvP online savaşma, hatta kendi kapalı savaş odanızı oluşturma şansına sahipsiniz. En iyi nişancı arkadaşlarınızı davet edip onlarla sıralama mücadelesine girebilirsiniz.

Bu harika birinci şahıs nişancı oyununda sizi birçok görev, sözleşme ve başarı bekliyor. Shooting FPS oyununda dünyanın her yerinden shooter oyuncuları ile savaşmaya hazır olun!