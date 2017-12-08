Marketteki diğer zombi oyunlarına göre çok daha farklı olan World Zombie Contest'teki amacınız dünyaya her türden zombi getirebilmek. Zombilerinizi dövüştürün ve yeni yetenekler keşfedin. Böylelikle hiç görülmemiş bir zombi türünü oluşturabilirsiniz.

Çok kapsamlı bir oyun olmasıyla dikkat çeken World Zombie Contest'te 900'den fazla aşama, 70 farklı türde düşman ve 50 farklı zombi çeşidi bulunuyor. Ancak bu 50 farklı zombiyi bulabilmek için çok çalışmalı ve farklı düşünmelisiniz. Çünkü her zombi çeşidinin kendine göre yetenekleri bulunuyor. Ayrıca her zombiyi araştırın ve yeni şeyler keşfedin. Böylelikle zombinizi daha güçlü hale getirebilirsiniz.

Bunlara ek olarak oluşturduğunuz bu zombileri dövüştürürken farklı oyun modlarını da kullanın. Pusu, sevk ve gösteri gibi birçok oyun modu bulunuyor.