Wrecking Ball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yepyeni konsepti ve renkli görselleriyle dikkat çeken Wrecking Ball, reflekslerinizi sınayıp keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacak türden bir oyun. Birbirinden zorlu bölümleriyle de dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Becerilerinize güveniyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken blokları yıkmak ve masayı temizlemek. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz Wrecking Ball oyununu sakın kaçırmayın.

Wrecking Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.