Eşsiz tasarımlara ve ölümcül özelliklere sahip onlarca başrol kahramanı ve sürükleyici hikayeleri ile aksiyon dolu anlar yaşayacağınız ve bağımlısı olacağınız Yokai Tamer, Mobil platformda rol oyunları kategorisinde boy gösteren ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan kaliteli bir Japon tarzı RPG oyunudur.

Etkileyici tasarımlarıyla göz kamaştıran benzersiz karakterler ve nefes kesen savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi seçerek dilediğiniz bir hikayede başrolü oynamak ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek seviye atlamaktır.

Aksiyon dolu kılıç savaşlarına katılarak ganimet toplayabilir ve kahramanlarınızı geliştirerek yeni özellikler ekleyebilirsiniz.

Bir aile yaşantısı kurarak sevdiğiniz insanla mutlu bir yuva kurabilir ve kendi çocuklarınızı büyütebilirsiniz.

Oyunu çevrimiçi modda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularına karşı mücadele etmeli ve farklı arenalarda yarışarak şampiyonalardan birincilikle ayrılmalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından sevilerek oynanan Yokai Tamer, sürükleyici hikayelere sahip eşsiz bir oyundur.