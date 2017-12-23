Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Zen Koi 2 mobil oyunu, bir Asya efsanesi olan Koi’lerin birer Dragon’a dönüşme hikayesine tanıklık edeceğiniz keyifli ve dinlendirici bir oynanışa sahip ilerlemeli bir oyundur.

Zen Koi 2 mobil oyununda işiniz bir anlamda koleksiyonculuk gibi olacak. Oyunda sahip olduğunuz Koi’leri birer Dragon’a dönüştürmek için besleyeceksiniz. Asya ülkelerinde yaygın bir mit olan Koi’ler aslında balığı andıran bir deniz canlısı. Sizin tasarımınız olan Koi’ler yine sizin tasarımınız olan havuzlarda yüzerken Koi’nin beslenmesini sağlayacak ve sonunda onu bir Dragon’a dönüştüreceksiniz.

İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz olan Zen Koi 2, yalnızca oyun keyfini artırmak için oyun içi satın almalar sunabilir. Koleksiyonunuzu renkli Dragon’larla ve Koi’lerle geliştireceğiniz Zen Koi 2 mobil oyununu Google Play Store’dan indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.