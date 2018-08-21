Zombie Beach Party'de uzun bir kuyruk oluşturmak için sahilin dört bir yanını gezeceksiniz. Bu çılgın arcade eğlenceli oyunda zombi büyüsü bir çizgi ekliyor ve partiye gelen tüm kişilere hizmet veriyor. Engeller etrafında dolaşın, kuyruğunuzu büyütün ve puanları toplayın.

Her zaman büyüyen zombi conga hattına eklemek için plaj izleyicileri arasında gezinin, engeller etrafında dolaşırken hazineyi ve limboyu tehlike altında toplarken bir hamle yapın ve kuyruğunuzu riske atmayın. Polis ve ordunun dikkatini çeken bu partide istediğiniz kadar eğlenin. 30'dan fazla farklı zombiyi toplayın ve yükseltin.

Partiyi devam ettirmek için özel yeteneklerine hakim olun, plaja hükmetmek ve büyük ödüller kazanmak için yüzlerce özel hareketini tamamlayın. Kısacası bu zombi partisinde uzun kuyruklar oluşturup eğlenmeye bakın. Dünyanın sonu hiç bu kadar keyifli olmamıştı!