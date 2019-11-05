Zombie Blast Crew Android oyununda çevrenizi saran zombilere karşı tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan zombili oyunda şehirleri, binaları, blokları saran yürüyen ölülerle savaşıyorsunuz. Terkedilmiş şehirde onlarla savaşabilecek tek kişisiniz. Hayatta kalma temelli oyunları ve tabii ki zombileri seviyorsanız, Zombie Blast Crew’ı indirmelisiniz.

Low poly (düşük poligon) grafiklere sahip zombi temalı TPS oyunu olarak tanımlayabileceğimiz Zombie Blast Crew’da salgın sonrası terkedilen şehre ayak basıyorsunuz. Zombilerle başa çıkabilecek en etkili güçlerden ordu gelmemiş durumda. Zombilerle savaşacak güçte olmayan halk bir kahraman bekliyor. Evet, tüm şehri zombilerden temizleyecek bu kahraman sizsiniz. Zombilerle savaşmaya yemin etmiş bir grubun lideri olarak işiniz oldukça zor. Farklı şekil ve formlarda birçok zombi sizi bekliyor. Ne zaman nereden çıkacakları nasıl davranacakları belli olmayan zombileri öldürmek için kullanabileceğiniz birçok silah mevcut ve bölge temizliği de yapabiliyorsunuz. Bu arada görev odaklı ilerliyorsunuz, hedefleriniz var.