Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Zombie Bloxx mobil oyunu, sıra dışı piksel grafikleriyle dikkat çeken ve kana susamış zombi ordularına karşı çetin bir mücadeleye gireceğiniz bir tür aksiyon oyunudur.

Zombie Bloxx mobil oyununda yer geldiğinde koşarak kaçacak, yeri geldiğinde ise durup kahramanca savaşacaksınız. Ancak dediğimiz gibi her stratejinizin bir zamanı var. Yani kaçmak zorunda olduğunda mutlaka kaçmalısınız. 3 boyutlu bir çevrede geçen oyunda hem kahraman karakterler hem de zombi karakterler piksel grafiklerden oluşuyor. Açıkçası bu grafikler oyuna farklı bir hava katmış. Ayrıca oyunda 40’tan fazla farklı özelliklere sahip kahraman bulunuyor. Kana susamış zombilere ev sahipliği yapan 6 harita da oyunda yer alıyor.

Çeşitli silahlarla ve geliştirmelerle güçleneceğiniz oyunda kaçarak ya da savaşarak hayatta kalmaya çalışacaksınız. Sıkılmadan oynayacağınız Zombie Bloxx mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.