Zombie Commando 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü düşmanlarla mücadele ettiğiniz oyunda yeteneklerinizin sınırlarını zorluyorsunuz.

Kaliteli görsellere ve sürükleyici bir atmosfere sahip olan Zombie Commando 3D, zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Zombi istilasıyla mücadele ettiğiniz oyunda dünyaya çıkarma yaparak istilanın nedenlerini araştırıyorsunuz. 4 farklı bölümün ve geniş çaplı bir dünyanın yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zengin oyun ekipmanlarına sahip olan oyunda farklı silahları kontrol edebiliyorsunuz. Tam bir görsel şölen olarak dikkat çeken oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde geçirebiliyorsunuz. Eğer aksiyon ve mücadele oyunlarını seviyorsanız Zombie Commando 3D ile aradığınıza ulaşabileceğinizi söyleyebilirim. Reflekslerinizi ölçüp zorlu bölümlerin üstesinden gelmek için bu oyunu sakın kaçırmayın.

Zombie Commando 3D Özellikleri

Sürükleyici oyun kurgusu

Zorlu bölümler

Gerçek zamanlı mücadele

Yüksek kaliteli grafikler

Zombie Commando 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.