Zombie Frontier 4, mobilde oldukça popüler zombili birinci şahıs nişancı oyununun sonuncusu. Oyuncular materyaller toplayarak silahlar yapıyor, mutasyona uğramış ölümsüzlerle savaşıyor, zombilerin paramparça olmalarını izliyor, gerçek kıyamet hissini yaşıyorlar. Serinin yeni yapımı xZombie Frontier 4, Google Play’den Android telefonlara indirilebilir!

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Sonsuz Sayıda Kıyamet Mücadelesi: Karanlık köşelerde saklanan zombilerle, saldıran zombi köpeklerle, kafalarından vurulsalar bile ayağa kalkabilen zombilerle karşılaşacaksınız. Lickers, Roadblockers, Chargers ve başka mutasyona uğramış zombiler de var. Ayrıca tüm zombilerin özelliklerini taşıyan Mother Worm, General Simmons ve başka mutasyona uğramış zombiler karşınıza çıkacak.

Tek ve Sadece Silah Stratejisi: Her silah benzersiz kullanım becerisi gerektiriyor. Tabancada ustalaşmayı ve savunmasız bölgeleri vurmayı seçebilir, iki otomatik tüfekle kurşun yağmuruna tutabilir veya mermi doldurup yanınıza gelen her şeyi havaya uçurabileceğiniz av tüfeğini seçebilirsiniz. Bunların yanında belirli taktikler için belirli alanlarda kullanılabilen el bombaları, keskin nişancı tüfekleri ve başka ağır toplar mevcut.

Rakipsiz Savaş Alanı Deneyimi: Karda, çölde ve mağarada pusuya yatanları öldürmeniz gerekecek, kendinizi bir gökdelenin tepesinde sadece keskin nişancı tüfeği ile bulacaksınız, onları köprünün ortasında orak tüfeğiyle dışarı çıkarmanız gerekecek. Etkinlik aşamalarında en üst seviyeye çıkmaya çalışacak, bazen de diğer hayatta kalanlarla mücadele edeceksiniz. Keşfedilmeyi bekleyen klasik hastaneler, arabalar, hapishaneler, fabrikalar, adalar ve fazlası var.

Kendi Kendine Büyüme Sistemi: Silah yükseltmelerinden silah modifikasyonlarına veya yeni silah parçalarından zırh takımlarının seçilmesine kadar her şey oyun çeşitliliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca yol boyunca İlk Yardım Kitleri, Adrenalinler ve diğer sarf malzemeleri de satın alınabiliyor. Bunların hepsi hayatta kalmak için kaynaklarınız.

Diğer Oyuncularla Bağlantı Kurma: Daha fazla hayatta kalan bulun, etkileşime girin veya onlarla çarpışın. Bu oyunda yalnız olmadığınızı unutmayın.