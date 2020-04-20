Zombie Gunfire Android oyununda zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan zombili aksiyon oyunu düşük boyutlu olmasına rağmen yüksek kalitede grafiklere sahip. Zombi öldürme oyunlarını seviyorsanız, Zombie Gunfire’ı Android telefonunuza indirmelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Gerçekçi grafikler sunan TPS oyununda şehri zombilerden temizliyorsunuz. Tek bir karakteri kontrol ediyorsunuz ve sabit şekilde üzerinize doğru gelen zombileri etkisiz hale getirerek şehri zombilerden arındırıyorsunuz. Şehirde herkes zombiye dönüşmüş, sizden başka hayatta kalan hiç kimse yok! Tek başınıza dayanabildiğiniz kadar dayanabiliyorsunuz. Farklı oyun modları mevcut. İlerledikçe hayatta kalmak zorlaşıyor. Bu arada daha oyunun başlangıcından çift silaha sahipsiniz. Silahınızı geliştirebiliyorsunuz.

Kontrol noktasında, nişan almak için ekranın sol tarafında parmağınızı sürüklüyorsunuz. Ateş etmek, el bombası atmak, şarjör değiştirmek, yumruk atmak ve silah değiştirmek için ekranın sağ tarafındaki öğeleri kullanıyorsunuz.