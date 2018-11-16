Zombilerle dolu bir atmosferde hayatta kalmak için mücadele etmeye hazır olun!

Happy Mobile Games imzası ile geliştirilen ve mobil platform oyuncularına sunulan Zombie Hitman arcade oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz bir mobil arcade oyunu olarak yayınlanan Zombie Hitman ile zombilerle dolu bir dünyada hayatta kalabilmek için savaşacak ve kanlı sahneler ile karşılaşmaya çalışacağız. Çarpıcı 3D grafiklerin yer aldığı yapım da geniş doku detayı yer almaktadır. Oyuncular zombileri öldürmek için çeşitli silahlardan ve araçlardan da yararlanabilecekler.

Güçlü silah sistemin yer aldığı oyunda birbirinden fakrlı silahları kullanabileceğiz. Kaliteli grafikler eşliğinde aksiyon ve gerilimli sahneler ile karşılaşacağımız oyunda binalar içerisinde ilerlemeye çalışacak ve bu zombileri öldürmek için savaşacağız. Ses efektleri ile desteklenen oyunda görsel efektler de oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 500 binden fazla oyuncu tarafından deli gibi oynanan mobil arcade oyunu aksiyon severler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Son güncellemesini 9 Ekim 2018’de alan yapım Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.