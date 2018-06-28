Zombie Hunter King, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit kontrolleriyle karşımıza çıkan oyunda zombi birliklerinin üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Zombie Hunter King, zorlu görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu bir oynanışa sahip olan oyunda özel yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Farklı silahları kontrol edip zombileri ortadan kaldırabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Keskin nişancı tüfeklerinden taarruz tüfeklerine kadar her türlü silahı kullanabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Zombie Hunter King sizleri bekliyor.

Zombie Hunter King oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.