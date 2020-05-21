Zombie Idle Defense aksiyonun keyfini çıkarmanızı sağlayan RPG ögeleriyle donatılmış heyecan verici, dinamik strateji oyunu. Zombie İdle Defense'da dünya nüfusunun çoğunun vahşi zombilere dönüştüğü kıyamet sonrası bir dünyaya gideceksiniz.

Savunma pozisyonu alın, kahramanlarınız için uygun silahları seçin ve acımasız düşmanla buluşmaya hazır olun. Her seviye zombilerin çeşitli saldırı dalgalarını içerecek, sonraki her dalga eğitim ve stratejik becerilerinizin ciddi bir testi olacak, son patronların saldırısına dayanabilir misiniz? Büyük bir silah cephaneliği, çeşitli zombi türleri, oyunun yüksek temposu ve heyecan verici bir oyuna hazırlan.

Dünya gezegeni hortlaklarla kaplı ama şanslıyız: Galaksiler arası iş adamı olan A.J. ve Bud, gezegenimizde mağaza açmaya karar verdi. Birlikte tüm zombileri yakalamayı ve dünyayı tekrar güvenli hale getirmeyi mümkün kıl. Bir grup hayatta kalanla birlikte düşmanların sonsuz dalgalarına karşı kendilerini savunmak zorunda kalacaksınız.