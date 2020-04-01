Zombie Survival, zombilere karşı hayatta kalmaya çalıştığınız aksiyon yüklü, yüksek kalitede grafiklere sahip bir Android oyunu. Mad Zombies, Dead Target, Dead Warfare gibi mobil platformda en çok indirilip oynanan zombi oyunlarının geliştiricisine ait. Oyunun güzel yanı internetsiz oynanabiliyor.

Zombie Survival, dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncu tarafından indirilen zombi oyunlarının geliştiricisi VNG Game Studio’ya ait; dolayısıyla hem grafikler etkileyici hem de oynanış mükemmel. Diğer zombi oyunlarının aksine internet bağlantısı gerektirmiyor. Android telefonunuza ücretsiz indirip dilediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Oyuna geçecek olursak, virüs salgını neredeyse tüm nüfusu silmiş durumda. Zombilere karşı hayatta kalmak için savaşmak zorundasınız ve tek başınızasınız. Kıyamet dünyasında tek başınıza yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Barınağınızı inşa edip özelleştiriyor ve savunmaya çalışıyorsunuz.

Zombie Survival Android Özellikleri