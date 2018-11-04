Zombie War Z

HDF Savunma Güçlerinin son kalıntılarını kontrol altına al ve Dünyayı Zombi Savaşı'nda ölümsüz belalardan koru. Bu zorlu zombi öldürme görevinde takımını oluştur ve birliklere strateji vermeyi ihmal etme. Zombi Hordes'i işe al ve gereken talimatları yerine getir.

Bu oyunda fırtınalar arasındaki savaş alanını düzene sokun, sivilleri kurtarın ve askeri üsleri operasyonel duruma getirin. Kalenizi güçlendirin, kaynaklarınızı stoklayın, yeni teknolojileri araştırın ve dünyayı ölümsüzden geri alın. Zombie Salgınına neyin sebep olduğunu anlamak için stratejik bir maceraya atılın.

Tüm dünyada Özel Kuvvetler birimlerinin son kalıntılarını toplayın ve gerisini kendi adamlarınıza bırakın. Yakalanan Zombileri bizim tarafımıza dönüştürün ve onları insanlığın kurtarılmasına yardımcı olmak için kullanın.