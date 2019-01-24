Zombie West: Dead Frontier, vahşi batı oyunlarını zombi öldürme - vurma oyunlarıyla harmanlayan süper zevkli bir mobil oyun. Çizgi film stili grafiklere ve eski oyunlar gibi yan bakış kamera açısından oynanış sunmasına karşın kendisine bağlayan zombili aksiyon oyununda tek başınıza ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan vahşi batı temalı zombi oyununda sadece boss’lara karşı savaşıyorsunuz. Kanınızın kokusunu alan yürüyen ölüler ordusuna karşı tek başınızasınız; daha da kötüsü cephaneniz az. Şov amaçlı boşa ateş etme, hedefi sıyırma lüksünüz yok. Gördüğünüz zombiyi kafasından indirmelisiniz. Sahip olduğunuz ilginç silahların hakkını verin. Bu arada tek bir karakter ve silah yok. Bölüm aralarında mekana gidip silahınızı yenileme şansına sahipsiniz. Mini oyunları da oynamanızı tavsiye ederim. Mini oyunlar, silah kazandırıyor.

Oyunun kontrolleri oldukça basit. Nişan almakla, şarjör değiştirmekle uğraşmıyorsunuz. Zombilere ateş etmek için üzerlerine dokunmanız yeterli oluyor. Bazen zombilerden kaçmanız gerekiyor. Patlayan varillerden kaçmak için de karakterinizi yukarı aşağı sürüklüyorsunuz. Benzersiz boss zombiler dahil sürüyü almak için ikinci silahınızı kullanmanız gerekebilir. Silah değişimi de ateş etmek kadar kolay.