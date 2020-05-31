IO Games Ltd tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ZIC: Zombies in City başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Android ve iOS platformları olmak üzere iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam eden ZIC: Zombies in City zombilerle dolu bir şehri ele alıyor.

Sürükleyici ve aksiyon yüklü bir oynanışa dalış yapacağımız oyun içerisinde karizmatik karakterlerin yanı sıra farklı zorluklara sahip onlarca görev yer alıyor.

Birbirinden tehlikeli zombilere karşı mücadele edip hayatta kalmaya çalışacağımız oyun içerisinde gece ve gündüz döngüsü de karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde yer alan benzersiz karakterlerin her birinin kendine has bir hikâyesi olacak.

Araştırma ve eğitim gibi içeriklerin de yer aldığı yapım da oyuncular zombilere karşı savaşacaklar.

Yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.