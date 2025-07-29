Google Fit
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,817
- DOSYA BOYUTU 25 MB
- Üretici Google
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Google Fit, Android cihazlarınızla uyumlu çalışan kapsamlı bir fitness uygulamasıdır.
Google’ın Apple HealthKit uygulamasına yanıt niteliğinde hazırladığı sağlık uygulaması Google Fit, günlük aktivitelerinizi kayıt altına alarak daha sağlıklı bir yaşama kavuşmanız için sizi motive ediyor.
Android telefon ve tabletlerin yanı sıra Android Wear cihazlarıyla uyumlu olan Google Fit, telefon ve tabletin dahili sensörlerini kullanarak yürüme, koşma ve bisiklete binme gibi aktivitelerinizi otomatik olarak tespit ediyor ve takip etmeye başlıyor.
Böylelikle gün içerisinde ne kadar aktif biri olduğunuzu, koyduğunuz hedefe ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Kaydedilen verilere ister telefonunuzdan, ister tabletinizden, ister Android Wear cihazınızdan, isterseniz de Google Fit web üzerinden erişebiliyorsunuz.
Google Fit İndir
Strava, Withings, Runtastic, Runkeeper ve Noom Coach gibi üçüncü parti fitness cihaz ve uygulamaları Google Fit’e bağlayabiliyor, tüm form koruma verilerinize tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar kilo kaybettiğinizi, ne kadar etkili koştuğunuzu görmek için uygulamadan uygulamaya atlamıyorsunuz.
Mevcut Google hesabınıza bağlayarak kullanabileceğiniz uygulamada aktivite izleme ve bildirim seçeneklerini isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.
Google Fit Uygulaması Özellikleri
- Yürüyüş, koşu, bisiklet aktivitelerinizi takip edin.
- Form koruma verilerinize tek bir yerden ulaşın.
- Aktivite hedefleri için performansa dayalı öneriler alın.
- Süre ve adım bazlı hedefler koyun, gün içinde ne kadar aktif olduğunuzu görün.
- Favori fitness cihaz ve uygulamalarınızı Google Fit’e bağlayın.
- Tüm Android Wear cihazlarıyla uyumludur.
Google Fit
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 43
- DOSYA BOYUTU 280 MB
- Üretici Google
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Google Fit, iOS kullanıcıları için geliştirilen sağlık ve aktivite takibi uygulamasıdır.
Google Fit, iPhone kullanıcıları için sağlık ve aktivite takibi uygulaması. Apple Watch ve Google’ın Wear OS ile çalışan akıllı saatine sahipseniz tüm sağlık verilerinizi Google Fit iOS uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Daha sağlıklı ve aktif yaşam için koçluk yapan uygulamanın tüm özellikleri ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Google Fit, Apple’ın sürekli geliştirdiği sağlık uygulaması kadar başarılı hatta çok daha detaylı bilgiler sunuyor. Sadece Apple Watch değil, Wear OS’lu bir akıllı saatle de uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Sağlıklı kalmak için hangi sporu, aktiviteyi ne kadar süre yapacağınızı bilmiyorsanız uygulama bu konuda size yardımcı oluyor.
Google Fit uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Antrenmanlarınızı telefonunuzdan veya saatinizden takip edin.
- Hedeflerinizi izleyin.
- Her hareketiniz sayılsın.
- Size uygun antrenör
- En sevdiğiniz uygulama ve cihazlara bağlanın.
- İstediğiniz zaman istediğiniz yerden giriş yapın.
Hareket Dakikası ve Kardiyo Puanı adında daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilecek iki yeni aktivite hedefi sunuyor. Gün içinde hareketli olduğunuz süre boyunca Hareket Dakikası kazanıyor, motive oluyorsunuz.
Google Fit İndir
Yürüyüş ve koşu gibi kalbin daha fazla kan pompalamasına neden olan aktivitelerde bulunduğunuzda aktivite yoğunluğuna göre Kardiyo Puanı kazanıyorsunuz. Daha az oturup daha fazla hareket etmeniz için uygulama akıllı önerilerde de bulunuyor. Lifesum, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Headpspace ve daha pek çok popüler sağlık fitness uygulamasından bilgileri gösterebiliyor.
Siz de Google Fit indirin ve iOS cihazlarınızda antrenman takibinizi yapın!