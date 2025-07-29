Google Fit, Android cihazlarınızla uyumlu çalışan kapsamlı bir fitness uygulamasıdır.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google’ın Apple HealthKit uygulamasına yanıt niteliğinde hazırladığı sağlık uygulaması Google Fit, günlük aktivitelerinizi kayıt altına alarak daha sağlıklı bir yaşama kavuşmanız için sizi motive ediyor.

Android telefon ve tabletlerin yanı sıra Android Wear cihazlarıyla uyumlu olan Google Fit, telefon ve tabletin dahili sensörlerini kullanarak yürüme, koşma ve bisiklete binme gibi aktivitelerinizi otomatik olarak tespit ediyor ve takip etmeye başlıyor.

Böylelikle gün içerisinde ne kadar aktif biri olduğunuzu, koyduğunuz hedefe ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz. Kaydedilen verilere ister telefonunuzdan, ister tabletinizden, ister Android Wear cihazınızdan, isterseniz de Google Fit web üzerinden erişebiliyorsunuz.

Google Fit İndir

Strava, Withings, Runtastic, Runkeeper ve Noom Coach gibi üçüncü parti fitness cihaz ve uygulamaları Google Fit’e bağlayabiliyor, tüm form koruma verilerinize tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar kilo kaybettiğinizi, ne kadar etkili koştuğunuzu görmek için uygulamadan uygulamaya atlamıyorsunuz.

Mevcut Google hesabınıza bağlayarak kullanabileceğiniz uygulamada aktivite izleme ve bildirim seçeneklerini isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Google Fit Uygulaması Özellikleri