2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?
2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı telefon harcı hesaplaması, güncel tahminler ve 2025 verileri hakkında tüm detaylar bu yazıda!
⚡ Önemli Bilgiler
- 2026 IMEI kayıt ücretinin Yeniden Değerleme Oranı'na bağlı olarak 56.000 TL civarında olması bekleniyor.
- Güncel 2025 IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak uygulanmaktadır.
- Kayıt işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden "IMEI Kaydet" hizmetiyle kolayca yapılabilmektedir.
Yurt dışından telefon getirmeyi düşünen veya sevdiklerine hediye etmek isteyen herkesin aklındaki en önemli soru "IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?". Her yıl "Yeniden Değerleme Oranı" ile güncellenen bu ücret, 2025 yılında rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Peki, 2026'da bizi neler bekliyor? Bu rehberde, 2026 IMEI kayıt ücreti tahminlerini, bu ücretin nasıl hesaplandığını ve yurt dışından getirdiğiniz cihazı nasıl sorunsuzca kaydedebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.
2026 IMEI Kayıt Ücreti En Az 56 Bin TL Olacak
2025 yılı için IMEI kayıt ücreti, bir önceki yıla göre ciddi bir artışla 45.614 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, yurt dışından uygun fiyata amiral gemisi bir telefon almayı planlayan birçok kullanıcının bütçesini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Artışın temel sebebi, yüksek enflasyonun Yeniden Değerleme Oranı'nı yukarı çekmesiydi.
Ekonomi uzmanları ve güvenilir haber kaynakları, 2026 yılı için ilk tahminlerini paylaşmaya başladı. NTV'ye göre , Yeniden Değerleme Oranı'nın en az %25 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. NTV'nin aktardığı bilgilere ve uzman analizlerine göre, bu oran baz alındığında 2026 IMEI kayıt ücretinin 56.000 TL ile 58.000 TL bandına olması bekleniyor.
IMEI Kaydı Neden Gerekli?
IMEI (International Mobile Equipment Identity), her mobil cihaz için benzersiz bir kimlik numarasıdır. Yurt dışından getirilen bir telefonun Türkiye'deki mobil şebekelerde çalışabilmesi için bu numaranın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sistemine kaydedilmesi zorunludur.
Bu işlem, hem cihazların yasal olarak takip edilmesini sağlar hem de klonlanmış veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş telefonların kullanımını engeller. Kayıt yapılmayan cihazlar, belirli bir kullanım süresinin sonunda (genellikle 120 gün) iletişime kapatılır.
İpucu Kutusu
Eğer yurt dışına çıkış tarihiniz yıl sonuna denk geliyorsa, telefon kaydınızı yeni yılın harç zammı gelmeden önce mutlaka yapın. 31 Aralık'ta yapacağınız bir kayıt ile 1 Ocak'ta yapacağınız kayıt arasında binlerce lira fark olabilir!
Yurt Dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır?
Yurt dışından getirdiğiniz telefonun kaydını yapmak oldukça basit. İşte adım adım süreç:
- e-Devlet'e Giriş Yapın: Turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
- BTK Hizmetini Bulun: Arama çubuğuna "IMEI Kaydet" yazarak ilgili hizmeti bulun ve seçin.
- Bilgileri Doldurun: Cihazınızın IMEI numarasını, yurda giriş yaptığınız belge (pasaport vb.) bilgilerini eksiksiz olarak forma girin.
- Harç Bedelini Ödeyin: Sistem sizi ödeme ekranına yönlendirecektir. Anlaşmalı bankaların kredi kartları veya online ödeme kanalları üzerinden harç bedelini yatırın.
- Onaylayın ve Bitirin: Ödeme sonrası başvurunuzu onaylayın. Kaydınız kısa süre içinde tamamlanacaktır.
Güncel Durum ve İstatistikler
IMEI kayıt ücretleri son yıllarda baş döndürücü bir hızla arttı. Bu durum, kullanıcı alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.
- 2022: 2.732 TL
- 2023: 20.000 TL
- 2024: 31.692 TL
- 2025: 45.614 TL
- 2026 (Tahmini): ~56.000 TL
Bu tablo, yurt dışından cihaz getirmenin artık eskisi kadar cazip bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor. Kullanıcılar artık daha çok yurt içi kampanyalarına veya yenilenmiş telefon pazarına yöneliyor. Unutmayın ki, bir kişi takvim yılı içerisinde sadece bir adet cihaz kaydetme hakkına sahiptir.
Ayrıca, kayıt yapılacak pasaportun veya kimlik belgesinin ülkeye son 1 yıl içinde giriş yapmış olması gerekmektedir. Bu kurallar, ticari amaçlı toplu telefon getirilmesinin önüne geçmek için uygulanmaktadır.
IMEI kaydı hakkında bilgi arayan kullanıcılar genellikle "Pasaportsuz IMEI Kaydı", "Yenilenmiş Telefon Alınır mı?" veya "e-Devlet Telefon Kayıt Süresi" gibi konuları da merak ederler. Bu konulardaki diğer rehberlerimizi inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
IMEI Kayıt Süresi Uzatma Uygulaması Başladı: Herkes Faydalanamayacak!
Artık IMEI kayıt süresini 120 günden 180 güne çıkarmayı isteyen kişiler bu işlemi e-Devlet'ten yapabilecek. Ancak her isteyen yapamayacak. İşte detaylar!
Özet ve Sonuç
2026 yılında IMEI kayıt ücretinin, Yeniden Değerleme Oranı'na bağlı olarak 56.000 TL seviyelerine yükselmesi kuvvetle muhtemel. Artan maliyetler, yurt dışından telefon getirme kararını verirken dikkatli bir bütçe planlaması yapmayı zorunlu kılıyor.
e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemleri ise oldukça pratik ve hızlıdır. Siz bu artışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2026'da beklenen bu rakamlar, sizin telefon satın alma planlarınızı etkiler mi? Yorumlarda bizimle paylaşın!
Sıkça Sorulan Sorular
IMEI kayıt ücreti taksitle ödenir mi?
Hayır, IMEI kayıt harcı tek seferde ve peşin olarak ödenmelidir. Bankaların sunduğu kredili mevduat hesabı veya nakit avans gibi çözümleri değerlendirebilirsiniz.
Başkasının pasaportuna telefon kaydedebilir miyim?
Evet, ancak telefonu kullanacak hattın sahibinin pasaport sahibiyle aynı kişi olması gerekmektedir. BTK bu konuda oldukça sıkı denetimler yapmaktadır.
Kayıt yapmazsam telefonum ne zaman kapanır?
Yurt dışından getirilen ve kayıt edilmeyen bir cihaz, Türkiye'de bir SIM kart takıldıktan sonra 120 gün içinde iletişime kapatılır. Çift SIM yuvasına sahip telefonları 120 + 120 gün şeklinde 240 gün kullanabilirsiniz.
Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kayıt için ne kadar sürem var?
Yurda giriş yaptığınız tarihten itibaren telefonu kaydettirmek için 365 gün (1 yıl) süreniz bulunmaktadır. Ancak 120 günlük kullanım hakkınız dolmadan işlemi yapmanız, kesintisiz iletişim için önemlidir.