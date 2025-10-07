2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yurt dışından telefon getirmeyi düşünen veya sevdiklerine hediye etmek isteyen herkesin aklındaki en önemli soru "IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?". Her yıl "Yeniden Değerleme Oranı" ile güncellenen bu ücret, 2025 yılında rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Peki, 2026'da bizi neler bekliyor? Bu rehberde, 2026 IMEI kayıt ücreti tahminlerini, bu ücretin nasıl hesaplandığını ve yurt dışından getirdiğiniz cihazı nasıl sorunsuzca kaydedebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

2026 IMEI Kayıt Ücreti En Az 56 Bin TL Olacak

2025 yılı için IMEI kayıt ücreti, bir önceki yıla göre ciddi bir artışla 45.614 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, yurt dışından uygun fiyata amiral gemisi bir telefon almayı planlayan birçok kullanıcının bütçesini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Artışın temel sebebi, yüksek enflasyonun Yeniden Değerleme Oranı'nı yukarı çekmesiydi.

Ekonomi uzmanları ve güvenilir haber kaynakları, 2026 yılı için ilk tahminlerini paylaşmaya başladı. NTV'ye göre , Yeniden Değerleme Oranı'nın en az %25 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. NTV'nin aktardığı bilgilere ve uzman analizlerine göre, bu oran baz alındığında 2026 IMEI kayıt ücretinin 56.000 TL ile 58.000 TL bandına olması bekleniyor.

IMEI Kaydı Neden Gerekli?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), her mobil cihaz için benzersiz bir kimlik numarasıdır. Yurt dışından getirilen bir telefonun Türkiye'deki mobil şebekelerde çalışabilmesi için bu numaranın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sistemine kaydedilmesi zorunludur.

Bu işlem, hem cihazların yasal olarak takip edilmesini sağlar hem de klonlanmış veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulmuş telefonların kullanımını engeller. Kayıt yapılmayan cihazlar, belirli bir kullanım süresinin sonunda (genellikle 120 gün) iletişime kapatılır.

İpucu Kutusu Eğer yurt dışına çıkış tarihiniz yıl sonuna denk geliyorsa, telefon kaydınızı yeni yılın harç zammı gelmeden önce mutlaka yapın. 31 Aralık'ta yapacağınız bir kayıt ile 1 Ocak'ta yapacağınız kayıt arasında binlerce lira fark olabilir!

Yurt Dışı Telefon Kaydı Nasıl Yapılır?

Yurt dışından getirdiğiniz telefonun kaydını yapmak oldukça basit. İşte adım adım süreç:

e-Devlet'e Giriş Yapın: Turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. BTK Hizmetini Bulun: Arama çubuğuna "IMEI Kaydet" yazarak ilgili hizmeti bulun ve seçin. Bilgileri Doldurun: Cihazınızın IMEI numarasını, yurda giriş yaptığınız belge (pasaport vb.) bilgilerini eksiksiz olarak forma girin. Harç Bedelini Ödeyin: Sistem sizi ödeme ekranına yönlendirecektir. Anlaşmalı bankaların kredi kartları veya online ödeme kanalları üzerinden harç bedelini yatırın. Onaylayın ve Bitirin: Ödeme sonrası başvurunuzu onaylayın. Kaydınız kısa süre içinde tamamlanacaktır.

Güncel Durum ve İstatistikler

IMEI kayıt ücretleri son yıllarda baş döndürücü bir hızla arttı. Bu durum, kullanıcı alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.

2022: 2.732 TL

2.732 TL 2023: 20.000 TL

20.000 TL 2024: 31.692 TL

31.692 TL 2025: 45.614 TL

45.614 TL 2026 (Tahmini): ~56.000 TL

Bu tablo, yurt dışından cihaz getirmenin artık eskisi kadar cazip bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor. Kullanıcılar artık daha çok yurt içi kampanyalarına veya yenilenmiş telefon pazarına yöneliyor. Unutmayın ki, bir kişi takvim yılı içerisinde sadece bir adet cihaz kaydetme hakkına sahiptir.

Ayrıca, kayıt yapılacak pasaportun veya kimlik belgesinin ülkeye son 1 yıl içinde giriş yapmış olması gerekmektedir. Bu kurallar, ticari amaçlı toplu telefon getirilmesinin önüne geçmek için uygulanmaktadır.

IMEI kaydı hakkında bilgi arayan kullanıcılar genellikle "Pasaportsuz IMEI Kaydı", "Yenilenmiş Telefon Alınır mı?" veya "e-Devlet Telefon Kayıt Süresi" gibi konuları da merak ederler. Bu konulardaki diğer rehberlerimizi inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Özet ve Sonuç

2026 yılında IMEI kayıt ücretinin, Yeniden Değerleme Oranı'na bağlı olarak 56.000 TL seviyelerine yükselmesi kuvvetle muhtemel. Artan maliyetler, yurt dışından telefon getirme kararını verirken dikkatli bir bütçe planlaması yapmayı zorunlu kılıyor.

e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemleri ise oldukça pratik ve hızlıdır. Siz bu artışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 2026'da beklenen bu rakamlar, sizin telefon satın alma planlarınızı etkiler mi? Yorumlarda bizimle paylaşın!