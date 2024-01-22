Kendi Kendini Şarj Eden Kulaklık: 3M Peltor WS Alert XPV Özellikleri ve Fiyatı

ABD’nin Las Vegas kentinde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2024 fuarında dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığı tanıtıldı. 3M Peltor WS Alert XPV isimli bu kulaklık güneş pili teknolojisiyle kendi kendini şarj ediyor.

İç ve dış mekan ışığını elektrik enerjisine çevirerek devamlı şarj oluyor. Ortam ışığından da bağımsız olarak kullanıcılarına kesintisiz iletişim deneyimi sunan kulaklığın özellikleri ve fiyatına dair detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

3M Peltor WS Alert XPV Özellikleri

3M Peltor WS Alert XPV, geri dönüştürülebilen elektronik ve plastik malzemelerden tasarlandı. Kulaklığın çalışmasını sağlayan güneş pilleri de temiz güneş enerjisiyle hizmet veren tesislerde üretiliyor. Dolayısıyla yenilikçi teknolojiyle tasarlanan bu kulaklık çevre dostu olarak nitelendirilebilir.

Kulaklığın şarjının dolmasını sağlayan güneş pilleri, İsveçli Exeger isimli firma tarafından üretiliyor. Pillerin üretiminde Powerfoyle teknolojisi kullanılıyor. Güneş pilleri, kulaklıktaki 1000mAh’lık lityum bataryayı devamlı dolu tutuyor. Bu da kulaklığın şarjının devamlı dolu olmasını sağlıyor.

Powerfoyle teknolojisi sayesinde 3M Peltor WS Alert XPV’de kablolu şarj cihazına olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, zaman ve mekan fark etmeksizin şarj bitti stresi yaşamadan kulaklığı kesintisiz kullanabilirler.

3M, kablolu şarj cihazı ihtiyacını ortadan kaldıran Powerfoyle teknolojisini ilerleyen zamanlarda daha geniş yelpazedeki cihazlara entegre etmeyi hedefliyor.

3M Peltor WS Alert XPV Fiyatı

3M Peltor WS Alert XPV, Bluetooth teknolojisine sahiptir. Bu sayede Bluetooth teknolojisine sahip diğer cihazlara da kolayca bağlanabiliyor. Aynı zamanda dahili mikrofonuyla da çok gürültülü ortamlarda dahi iletişimi kesmiyor.

Kulaklıkta Bas-Dinle (PTL) butonu yer alıyor. Bu buton sayesinde kulaklık çıkarılmadan çevre dinlenebiliyor. Bas-Dinle (PTL), Bluetooth akışını duraklatıp ortam mikrofonlarını devreye sokuyor. Böylelikle kullanıcı çevresindeki sesleri o anda dinleyebiliyor.

3M’nin yeni kulaklığı, mart ayında piyasaya sunması bekleniyor. Kulaklığın piyasaya çıkış tarihi kesinleştiğinde buradan sizleri bilgilendireceğiz. Kendi kendini şarj eden kulaklığın fiyatıysa 18.130,17 TL’dir.