Yüksek Performanslı Acer Nitro 16 Özellikleri ve Fiyatı

Acer Nitro 16; kompakt formu başta olmak üzere yüksek ekran ve gövdesiyle oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Son teknolojiyle donatılan laptop, oyunların dışında internette gezinme, video kaydetme, canlı yayın ve düzenleme yapmak için de çok idealdir. Oyun oynarken aşırı ısınmayı önleyen güçlü soğutma sistemine sahip olan Acer Nitro 16, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Acer Nitro 16 Özellikleri

Depolama: 32 GB DDR5 RAM ile 512 GB PC Gen4 NVMe

İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS 8 çekirdek

Pil ömrü: 10 saat

Soğutma sistemi: Çift fan

Boyut: 36,01 cm x 2,8 cm x 27,99 cm

Ekran çözünürlüğü: WUXGA (1920 x 1200 piksel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 4050 (6 GB) / RTX 4060 (8 GB)

Ses sistem: Stereo Çıkışlı Çift 2W Hoparlör

Bağlantı: USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 Tip-C, USB 2.0, USB 4

İşletim sistemi: 64 bit Windows 11

Veri depolama: 32 GB'a kadar DDR5

Ağırlık: 2,7 kg

Tuş takımı: NitroSense tuşlarıyla 4 Bölgeli RGB Arka Aydınlatma

Acer Nitro 16 ekranı, 165Hz yüksek yenileme hızına sahiptir. Ayrıca maksimum 400 nit parlaklıkta 16 inç WUXGA (1920 x 1200 piksel) LED arkadan aydınlatmalı TFT IPS LCD ekrandan oluşuyor.

Bu özellikler sayesinde laptop, oyunlarda muhteşem görseller sunuyor. Gelişmiş Optimus teknolojisinden oluşan laptop, oyunculara akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Laptopun yüksek performansa sahip olmasının nedeni, AMD Ryzen 7 7840HS 8 çekirdekli işlemciden oluşmasıdır. 32 GB DDR5 RAM ve 512 GB PC Gen4 NVMe depolama özelliğiyle de çoklu-zorlu görevlerin üstesinden kolayca geliyor.

Acer Nitro 16’nın güçlü GPU seçenekleri; gerçekçi ışın izleme, akıcı oyun deneyimi ve çözünürlüğü yüksek çarpıcı görseller sunmaktadır. 64 bit Windows 11 işletim sistemli olarak tasarlanan laptop hem sezgisel hem de kullanıcı dostu arayüzüyle kullanıcılarından tam not alıyor.

Acer’in bahsettiğimiz bu oyun bilgisayarı, stero çıkışlı çift 2W hoparlörün birleştirilmesiyle mükemmel ses deneyimi sunuyor. Yüksek ses kalitesine sahip olduğu için oyunlar daha akıcı ve sahici olmaktadır. Bu laptopta oyun oynamanın yanında multimedya içerikleri de izlenebilir.

Laptop, güçlü 90Wh pil ve 330W AC adaptörden oluştuğu için uzun süren oyun oturumlarında çok rahat kullanılabiliyor.

Acer Nitro 16 Fiyatı

Acer Nitro 16, çift fanlı bir sistemle donatıldığı için oyunlarda kesinti gibi durumlara kesinlikle neden olmuyor. Çift fanlı sistem, bilgisayarın optimum sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.

USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 Tip-C, USB 2.0, USB 4 bağlantı seçeneklerinden oluşması da kullanıcıların ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. Acer’in yüksek teknolojili laptopun fiyatı, 48.999 TL’dir.

Yazımızda bahsettiğimiz laptop, fiyat-performans açısından nasıl değerlendirilebilir? Laptopun özellikleri belirtilen fiyatı karşılıyor mu? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz!