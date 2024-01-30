Sakarya'da Kurulan Afet Erken Uyarı Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Türkiye’nin önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve gün geçtikçe popülaritesi artan Sakarya’da dev bir projeye imza atılıyor. Güney Kore destekli bir uyarı mekanizması ile bu bölgede depreme karşı güçlü bir önlem alınacak.

‘Akıllı Şehir Çözümleri’ kapsamında kurulacak ‘Afet Erken Uyarı Sistemi’ sayesinde anlık olarak tüm sarsıntılar ilgili birimlere bildirecek. Sakarya’da yaşayan vatandaşlar gerçekleşecek olan depremlerden önceden haberdar olabilecek.

Bu da can ve mal kayıplarının minimize edilmesini sağlayacak. Peki, Afet Erken Uyarı Sistemi nedir? Bu sistem nasıl çalışıyor?

Afet Erken Uyarı Sistemi Nedir?

Güney Kore esaslı bir firma ile iş birliği yapılarak kurulacak olan bu sistemde yeraltındaki sarsıntılar anlık olarak AKOM’a bildirilecek. Henüz yeryüzünde hasara neden olmayan depremlerin oluşum süresi bu sistem sayesinde denetlenebilecek.

Deprem olasılığının bildirilmesi ile şehirde yaşayan insanlar hızlı bir şekilde önlemlerini alıp depreme karşı kendilerini koruyabiliyor olacak. Ayrıca yeraltındaki sarsıntıların tespiti doğalgaz, elektrik gibi şehrin alt yapısını oluşturan unsurların da güvenliğini sağlayacak.

Anlık sarsıntıların yeraltında oluşturduğu hasarlar tespit edildikten sonra analiz süreci başlayacak. Gerekli durumlarda altyapıda onarma ve yenileme çalışmaları başlatılarak şehrin yaşam standartları yükseltilebilecek.

İlk olarak Sakarya’nın Hedek – Bakacak bölgesinde çalışmalara başlandı. Burada yapılacak testler sonucunda heyelan bölgesi olan bu alanda çalışmalar ilerletilecek.

Afet Erken Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır?

Sistemin çalışması için yer altında yapılacak başlıca işlemlerden birisi yüksek teknolojilerle donatılmış sensörlerin gerekli noktalara yerleştirilmesi. Bu sensörler ilk olarak pilot bölgelere konumlandırılacak.

Sensörler, yeryüzünde deprem oluşturmasa da altyapıya zarar verebilecek sarsıntıları tespit edip AKOM’a bildirim gönderecek. Sensörlerden gelen bildirim doğrultusunda sarsıntının şiddeti ve doğurabileceği sonuçlar saptanacak.

Yeryüzünde hasar uyandırması veya büyük bir depremin öncüsü olma olasılığı yüksek olan sarsıntılarla ilgili vatandaşlara haber verilebilecek.

Sakarya’da yaşayan yaklaşık 1 milyon nüfus için hayati bir önem taşıyan bu proje depremden önce yetkililerin hızlı bir şekilde aksiyon almasını sağlayacak.

Sensörlerden gelen anlık veriler depolanacak ve belli aralıklarla analiz edilerek istatistikler oluşturulacak. Şehir planlaması ve alt yapı organizasyonunda bu verilere göre hareket edilmesi mümkün olacak.