Akıllı Telefonları Teleskoba Dönüştüren Cihaz: Hestia

Hestia isimli cihaz akıllı telefonların aracılığıyla Güneş, yıldız, Ay vb. birçok gök cisimlerini fotoğraflıyor. Vaonis’in daha önce geliştirdiği teleskoplara kıyasla daha ince ve zarif bir tasarıma sahiptir. Akıllı telefonlarla birleşen bu cihaz, mükemmel bir teleskopa dönüşüyor. Akıllı telefonları teleskoba dönüştüren cihaz ile galaksi daha kolay gözlemlenebiliyor.

Hestia Özellikleri

Günümüzde geliştirilen akıllı telefonların boyutlarından dolayı kameraları sınırlı alanları görüntüleyebiliyor. Bundan dolayı şu an kullandığımız akıllı telefonlarla gökyüzünü inceleyip, net görüntüler yakalamak maalesef zor. Fakat akıllı telefonlar, farklı farklı araçlarla profesyonel bir görüntüleme aracına dönüşebiliyor. Hestia da bu araçlar arasında yer alıyor.

Piyasada şu an kullanılan akıllı telefonlarla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde gelecekte çıkarılacak telefonlarla da kolayca uyum sağlayabilecek.

Akıllı telefonlara uyumlu olması için cihaza manyetik bir yuva entegre edilmiştir. 500 gram ağırlığındaki cihaz, kompakt tasarıma sahiptir. Akıllı telefonları teleskoba dönüştüren cihaz, 17 x 24 x 5,5 boyutlarında geliştirilmiştir.

Kompakt tasarıma sahip olduğu için kamp vb. birçok yerde çok rahat kullanılabilir. Cihaz, akıllı telefonlardan gücünü alıyor. Özel mercek teknolojisiyle tasarlandığı için akıllı telefonların kameralarını daha işlevsel hale getiriyor.

Akıllı telefonların enerjisiyle çalışan cihazın 6 tane lensli optik merceği var. Cihazın içerisindeki prizmalar, görüntünün akıllı telefonlara taşınmasını sağlıyor.

Son teknoloji kullanılarak tasarlanan araç, göz merceğiyle telefon kamerasını özel Gravity teknolojisinden yararlanarak ortalıyor. Vaonis’e ait Gravity isimli mobil uygulama üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. Akıllı telefonlara bağlanmasının ardından görüntüler yakalayıp onları direkt cihazın ekranına yansıtıyor.

Akıllı teleskop, uygulama üzerindeki interaktif harita sayesinde daha kolay kullanılıyor. İnteraktif harita, yıldız ve gezegenlerin tam yerini gösteriyor. Akıllı teleskobun en dikkat çeken özelliği, kullanıcılarına mükemmel 25x optik yakınlaştırma imkanı sunmasıdır. Gece - gündüz zaman fark etmeksizin çok rahat bir şekilde yıldız, Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerini görüntüleyebiliyor.

Hestia’nın Fiyatı Ne Kadar?

Hestia ile kullanılan Gravity uygulaması, fotoğraflanabilen astronomik cisimlerin aranmasını kolaylaştırıyor. Gravity uygulaması üzerinden kullanıcı teleskopla neye baktığını daha net görebiliyor. Bu sayede gökyüzüyle ilgili bilgisi olmayanlarda gökyüzünü fotoğraflayıp bilgi edinebiliyorlar.

Teleskop, güneş lekeleri ve Ay üzerindeki kraterleri gösterecek boyutta keskin çözünürlüğe sahiptir. Cihaz, 17 Ağustos’a kadar 189 dolardan erken siparişe çıkartıldı. Akıllı teleskobun teslimatları, 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşecek.