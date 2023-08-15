Alienware Aurora R16 Özellikleri ve Fiyatı

Alienware Aurora R16, minimal bir tasarıma sahip oyun bilgisayarıdır. Yüksek performanslı Alienware Aurora R16, Aurora R15’in yeniden tasarlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Aurora R16 hem termal hem de akustik iyileştirmelerle tasarlanmıştır. Kullanıcılarına keyifli ve kolay kullanım olanağı sunuyor.

Alienware Aurora R16 Özellikleri

32GB 5600 MT/s DDR5 bellek, 64 GB’a kadar 5200 MT/s DDR5 bellek

NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi bellekler

Daha çok depolama için isteğe bağlı opsiyonel 1TB sabit sürücü

8TB’a (2 x 4 TB) kadar SSD depolama

ve 13. Nesil Intel Core Masaüstü işlemciler

Bir aylık Xbox Game Pass Ultimate ve Windows 11 Home’le birçok yüksek kaliteli oyuna erişim

Kablosuz ve kablolu bağlantılara özel 2.5Gbps ve Wi-Fi 6 (6E)

80 Plus Platinum dereceli Güç Kaynakları (500W ya da 1000W)

Yeni nesil masaüstü bilgisayar Alienware Aurora R16’da modern tasarım dili Legend 3 kullanılmıştır. Cihaz; ortalama %20 daha sessiz sistem, %6 daha düşük GPU sıcaklıkları ve %10’a kadar daha düşük CPU optimize edilmiş hava akışından oluşuyor. Ayrıca farklı ortamlara uyum sağlayabilen tasarıma sahiptir.

Toplam hacmi ortalama yüzde 40’a kadar azalırken iç hacmi değişmeden 25,2L şeklinde dizayn edilmiştir. Alienware Aurora 16’nın sol kısmında “Stadium Loop” isimli bir oval ışık vardır. Bu oval ışık, cihazın ana havalandırma deliği etrafında yanıyor. Havalandırma deliği, çok miktarda havanın girişini sağlıyor. Bu durumun cihazın yüksek performans sergilemesini sağlıyor.

Alienware Aurora R16, geniş oyun kitlesine hitap eden konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Cihaz, ilk popüler konfigürasyonlarla satışa çıkarılacak. Akabinde konfigürasyonları genişleterek kullanıcılarıyla buluşturacak.

Alienware’nin yeni Alienware Command Center’li masaüstü bilgisayarı olma özelliği Aurora R16 taşıyor. Alienware Command Center isimli merkezi kontrol paneli oyunlarda;

Profiller,

Aydınlatma,

Temalar,

Ses,

Makro vb. ayarları gerçekleştiriyor.

Cihaz, oyunculara üç aydınlatma bölgesi içerisinde 16.7 milyon renk arasından seçim yapma imkanı sunuyor. Cihazın diğer dikkat çeken özelliğiyse kişiselleştirilmiş deneyim sunmasıdır. Üstün oyun deneyimi sunan cihaz, tak & çalıştır şeklinde geliştirilmiştir.

Alienware Aurora R16, geri dönüşüme uygun şekilde üretilmiştir. Cihaz, %56 plastik ve %11’de geri dönüştürülebilir çelikten tasarlanmıştır. Bilgisayar kasası, yenilebilir ve çevreye duyarlı ambalajlarla satışa sunuluyor.

Alienware Aurora R16 Fiyatı

Alienware Aurora R16, 3 Ağustos 2023’te dell.com adresi üzerinden satışa sunuldu. 13.nesil Intel Core i7 13700f ile NVIDIA GeForce RTX 4070 grafiklerle 1.749,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışı gerçekleşecek.

Aynı zamanda Alienware Aurora R16’ı 20 Temmuz - 13 Eylül tarihleri arasında satın alanlar UNICEF’e bağışta bulunmuş olacak. Her bir cihaz satın alımı, dünya genelindeki okullara internet bağlanmasını sağlayacak.