Barbie Filmiyle Yükselişe Geçen America Ferrera Kimdir?

Barbie filmi ile yeniden gündeme oturan ünlü isimlerden birisi: Amerikalı sinema oyuncusu America Ferrera! Son zamanların en çok konuşulan aktrisleri arasında yer alıyor.

Aslında birçoğumuz kendisini Ugly Betty yani Çirkin Betty dizisinden tanıyoruz. Dünya çapında ikonik bir karakter olan Betty’yi temsil eden Ferrara yine sansasyonel bir yapım olan Barbie ile gündeme geldi.

Peki, ünlü aktrisin hayat hikâyesinde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar!

America Ferrera Kimdir?

18 Nisan 1984 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Los Angeles, Kaliforniya doğumlu. Ailesinin kökenleri ise Honduras’a dayanıyor. Yaklaşık 1.55 m boyunda ve 50 kg ağırlığında olduğu paylaşılıyor.

Ferrera USC’de şimdiki eşi olan Ryan Piers Williams ile tanışıyor. 2010 yılının Haziran ayında nişanlanan çift 27 Haziran 2011 tarihinde dünya evine giriyor. 2018 yılının ilkbahar aylarında oğlu Sebastian’ı doğuran ünlü oyuncu 2020’de Lucia adını verdiği kızını dünyaya getiriyor.

Tiyatro eğitimini University of Southern California’da tamamladıktan sonra 2002 yılında ilk filmi olan 'Gotta Kick It Up!' ile seyirci karşısına çıkıyor.

America Ferrera’nın TV ve Sinema Kariyeri

Aynı yıl içinde Real Women Have Curves filminde rol alan ünlü oyuncu 2004’te 5.15$/ Hr. ve Plainsong Victoria Roubideaux filmlerinde oynuyor. 2005’te The Sisterhood of the Traveling Pants başta olmak üzere birkaç filmde birden rol aldığını görüyoruz.

2006’da ise Ferrera’nın dünya çapında tanınmasına vesile olan Ugly Betty TV serisi başlıyor. Bu dizideki rolü sayesinde kendisi hem Altın Küre hem de Screen Actors Guild ödülüne layık görülüyor.

Ugly Betty, Ferrera’nın yer aldığı ilk TV serisi projesi değil. 2002 yılında Touched by an Angel: ‘The Word’ Charlee adlı yapımda ve 2004’te CSI: Crime Scene Investigation April Lopez’de oynuyor.

Uglu Betty serüveni 2010 yılında son buluyor. 2015 - 2021 yıllarında ise yapımcılığını üstlendiği Superstore isimli dizide Amy Sosa karakterine hayat veriyor.

2017 – 2020 arasında Tangled: The Series adlı yapımda Rapunzel’i, 2019 yılında ise How to Train Your Dragon: The Hidden World’deki Astrid’i seslendiriyor. 2020 yılında ise Gentefied isimli dizide Andy Cruz rolünde kendisini görüyoruz.

Şimdi ise son zamanların en popüler filmlerinden olan Barbie’de Gloria’yı canlandırıyor. Gloria, başroldeki Barbie’ye yardım eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

Aday gösterildiği ve almaya hak kazandığı ödüllere şöyle bir bakalım: