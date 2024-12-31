Azar APK, Android kullanıcılarının dünyanın her yerinde bulunan diğer kullanıcIlar ile videolu chat yapmasını sağlayan eğlenceli ve etkileyici bir uygulamadır.

Barış YANIK - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Azar APK, günümüzde oldukça popüler olan videolu konuşma hizmeti sunan uygulamalara yeni olarak eklenen başarılı bir Android uygulamasıdır. Uygulamayı kullanarak dünyanın dört bir köşesindkei diğer uygulama kullanıcıları ile videolu konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Modern ve şık arayüzü sayesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulama da, bir kişi ile görüşmede iken başka bir kişiye geçmek isterseniz tek yapmanız gereken ekranın sağından soluna doğru parmağınızı kaydırmak.

Yeni insanlarla tanışmanızı ve arkadaşlıklar kurmanızı sağlayan program sayesinde yabancı dilinizi de geliştirebilirsiniz. Hızlı ve sınırsız olarak hizmet veren Azar ile dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan başka bir kullanıcı ile anında bağlanarak görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, görüşeceğiniz kişilerin tamamen rastgele olmasıdır.

Azar APK İndir

Dünyanın her köşesinden farklı kişilerle tanışmak ve onlarla görüntülü muhabbet etmek isterseniz Azar'ı Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Azar - Görüntülü Sohbet Uygulaması Özellikleri