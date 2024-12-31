Azar APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 139,765
- DOSYA BOYUTU 199 MB
- Üretici Azar LLC
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Azar APK, Android kullanıcılarının dünyanın her yerinde bulunan diğer kullanıcIlar ile videolu chat yapmasını sağlayan eğlenceli ve etkileyici bir uygulamadır.
Azar APK, günümüzde oldukça popüler olan videolu konuşma hizmeti sunan uygulamalara yeni olarak eklenen başarılı bir Android uygulamasıdır. Uygulamayı kullanarak dünyanın dört bir köşesindkei diğer uygulama kullanıcıları ile videolu konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz.
Modern ve şık arayüzü sayesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulama da, bir kişi ile görüşmede iken başka bir kişiye geçmek isterseniz tek yapmanız gereken ekranın sağından soluna doğru parmağınızı kaydırmak.
Yeni insanlarla tanışmanızı ve arkadaşlıklar kurmanızı sağlayan program sayesinde yabancı dilinizi de geliştirebilirsiniz. Hızlı ve sınırsız olarak hizmet veren Azar ile dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan başka bir kullanıcı ile anında bağlanarak görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, görüşeceğiniz kişilerin tamamen rastgele olmasıdır.
Azar APK İndir
Dünyanın her köşesinden farklı kişilerle tanışmak ve onlarla görüntülü muhabbet etmek isterseniz Azar'ı Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Azar - Görüntülü Sohbet Uygulaması Özellikleri
- Yeni kişiler ile tanışma fırsatı
- Ücretsiz görüntülü konuşma
- Farklı sosyal medya hesaplarıyla giriş yapabilme
- Rastgele insanlarla sohbet etme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Ülke seçebilme
Azar
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,579
- DOSYA BOYUTU 57.9 MB
- Üretici Azar LLC
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Azar, videolu sohbet eder bir çok yeni arkadaş edinebileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz bir görüntülü sohbet uygulamasıdır..
Azar, iOS cihazlarınızı kullanarak Dünyanın dört bir yanındkai farklı kişiler ile tanışıp arkadaşlık kurma fırsatı sunan yeni ve eğlenceli bir Görüntülü sohbet uygulamasıdır. Sosyal medya uygulamaları kategorisinde yer alan Azar, yeni birileri ile tanışmak ve arkadaşlık kurmanın en basit yollarından bir tanesi.
Farklı kişiler ile görüntülü olarak sohbet imkanı sunan Azar, tanıştığınız kişileri arkadaş listenize ekleyerek daha sonra tekrar görüşebilmenizi sağlıyor. Ayrıca arkadaş listenizde yer alan kişiler ile ücretsiz olarak mesajlaşarak görüntülü arama da yapabiliyorsunuz.
Azar İndir
Uygulama üzerinde yapacağınız görüntülü konuşmalarda videolara efekt ve filtre ekleyerek daha güzel ve farklı görünebiliyorsunuz. Kullanımı kolay, yararlı ve eğlenceli bir uygulama olan Azar, özellikle İngilizce biliyorsanız daha keyifli kullanılıyor diyebilirim.
Arkadaşlık uygulamaları arasında son dönemde en popüler olanlardan bir tanesi olan Azar sayesinde sizde insanlarla sohbet edebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.
Eğer görüntülü sohbet uygulamalarını seviyorsanız, siz de Azar indirin ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla sohbet edin!