Kingdom Rush APK

iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz kule savunma oyunudur.

Elifcan Mehekli Çakmak - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz pek çok kule savunma oyunu mevcut. Ücretsizlerin yanında neden ücretli bir oyuna para vereyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Kingdom Rush bu düşüncelerinize son verecek.

Kule savunma oyunlarının en iyi taraflarını alıp, çizgi film tarzı eğlenceli grafikler, animasyonlar ve tasarımlarla birleştiren bu oyunu uzun süre elinizden bırakamayacaksınız.

Pek çok mobil inceleme sitesinden de iyi değerlendirmeler ve yüksek puanlara alan Kingdom Rush'ı iOS cihazlarınıza indirip oynayabilirsiniz.

Özellikler:

Uzun oynama süresi.

8 kule yükseltme.

18'den fazla kule özelliği.

45den fazla düşman.

9 kahraman.

50 kazanım.

Bölüm sonu canavarları.

Eğer siz de bir kule savunma oyunu fanıysanız, Kingdom Rush'ı indirip denemenizi tavsiye ederim.