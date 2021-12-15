Kingdom Rush APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 675
- DOSYA BOYUTU 158.00 MB
- Üretici Ironhide Game Studio
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Kingdom Rush APK, Android platformunda ödüllü kule savunma oyunu olarak yerini alıyor.
Kingdom Rush APK, milyonlarca kişi tarafından sevilen ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculardan ve eleştirmenlerden övgüler alan ödüllü kule savunma oyunu serisinin ilk bölümüdür.
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Krallığınızı savunmak için stratejinizi kullanın ve emrinizdeki devasa destansı kuleler ve büyülerle kötülüğün güçlerini ezin! Sizi saatlerce ekrana kilitleyecek bu destansı kule savunma oyununda en güçlü kahramanlara komuta edin ve Linirea’daki en büyük orduyu zafere taşıyın! Savunma stratejinizi kişiselleştirerek ormanlar, dağlar ve çorak arazilerde savaşın. Krallığı karanlık güçlerden kurtarmak için bu macerada düşmanlarınıza ateş yağdırın, takviye birlikleri toplayın, birliklerinize komuta edin, elf savaşçıları toplayın ve efsanevi canavarlarla yüz yüze gelin.
- Muhteşem kuleler ve yükseltmelerle stratejinizi belirleyin: Çok farklı kule stilleri arasından seçim yapın. Düşmanlarınıza karşı savaşın. 18 eşsiz kule gücüyle ordunuzun gücünü en üst düzeye çıkarın. Saldırın, onları test edin!
- Krallığınızı kurun ve fethedin: 12 güçlü kahraman birliklerinizi zafere götürmeye yardım edecek. Ordunuza harekete geçme emri verin ve göğüs göğüse savaşa girmelerini izleyin. Onlarla düşman ordularını çarpıştırın.
- Goblinlerden şeytanlara her biri kendine özgü özelliklere sahip 50’den fazla benzersiz düşman! Keşfedilecek Paskalya yumurtaları ve üstesinden gelmeniz gereken zorluklarla 60’dan fazla başarım!
- Stratejilerinizin sınırlarını zorlayacak ek oyun modları
- İttifaklarınızla kafa kafaya geleceğiniz, krallığın en büyük tehditleriyle karşılaşacağınız yoğun boss mücadeleleri
- Kulelerinizden ve düşmanlarınızdan faydalı bilgiler içeren oyun içi ansiklopedisi! En iyi stratejinizi planlamak ve düşmanlarınızla çarpışmak için bunu kullanın.
- İnternetsiz oynayın: İnternet bağlantınız kopsa bile aksiyon durmaz. Her zaman ve her yerde saatlerce süren kule savunma oyununun keyfini çıkarın.
Kingdom Rush
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 154
- DOSYA BOYUTU 213.00 MB
- Üretici Ironhide Game Studio
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iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz kule savunma oyunudur.
Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz pek çok kule savunma oyunu mevcut. Ücretsizlerin yanında neden ücretli bir oyuna para vereyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Kingdom Rush bu düşüncelerinize son verecek.
Kule savunma oyunlarının en iyi taraflarını alıp, çizgi film tarzı eğlenceli grafikler, animasyonlar ve tasarımlarla birleştiren bu oyunu uzun süre elinizden bırakamayacaksınız.
Pek çok mobil inceleme sitesinden de iyi değerlendirmeler ve yüksek puanlara alan Kingdom Rush'ı iOS cihazlarınıza indirip oynayabilirsiniz.
Özellikler:
- Uzun oynama süresi.
- 8 kule yükseltme.
- 18'den fazla kule özelliği.
- 45den fazla düşman.
- 9 kahraman.
- 50 kazanım.
- Bölüm sonu canavarları.
Eğer siz de bir kule savunma oyunu fanıysanız, Kingdom Rush'ı indirip denemenizi tavsiye ederim.